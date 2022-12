La passe de trois pour Nadine Fähndrich

Nadine Fähndrich a tenu son rang. La Lucernoise a enlevé l'épreuve sprint de Val Müstair en ouverture du Tour de Ski.

Elle a devancé la Suédoise Maja Dahlqvist et la Norvégienne Lotta Weng pour signer un troisième succès de rang dans la discipline après ses victoires à Beitostölen et à Davos. Déjà la plus rapide lors du prologue, Nadine Fähndrich a littéralement survolé son sujet dans les Grisons pour ne laisser aucune chance à l'opposition. Avec Maja Dahlqvist et les Américaines Jessie Diggins et Rosie Brennan, elle a, ainsi, battu trois skieuses qui s'étaient classées juste devant elle aux Jeux de Tokyo, aux deuxième, troisième et quatrième places.

Ce dimanche, Nadine Fähndrich a les moyens de tirer son épingle du jeu lors de la poursuite 10 km en style classique. Son état de forme actuel l'autorise de nourrir l'objectif de signer le meilleur résultat absolu pour une Suissesse dans ce Tour de Ski. Il a été établi par la Bernoise Nathalie von Siebenthal en 2018 avec sa huitième place.

/ATS