Lara Gut-Behrami domine la première manche du géant

Lara Gut-Behrami a dominé la première manche du géant de Coupe du monde de Plan de Corones. La Tessinoise devance de 0''59 Alice Robinson et de 0''68 Sara Hector.

Victorieuse de sa 41e course dimanche lors du Super-G de Cortina, Lara Gut-Behrami poursuit sur sa lancée. Sur la piste Erta et sa pente pouvant atteindre les 61%, la skieuse de Comano a fait tout juste lors de son premier passage.

Le ski bien posé, la Tessinoise a pu prendre un maximum de vitesse et fait la différence sur la deuxième partie de la piste. Jamais sur la plus haute marche du podium à Plan de Corones, LGB compte deux deuxièmes places en 2021 et 2023.

En cas de victoire, la championne du monde 2021 de la discipline pourrait revenir à 95 points de Mikaela Shiffrin au général de la Coupe du monde. L'annulation des courses de vitesse à Garmisch ce week-end péjore les chances de Lara Gut-Behrami de passer devant l'Américaine, toujours sur le flan après sa chute à Cortina.

Il restera trois géants au programme après cette course italienne: à Soldeu, à Äre et à Saalbach lors des finales de Coupe du monde.

En l'absence de Michelle Gisin et Wendy Holdener, les autres Suissesses sont plus loin. Camille Rast s'en sort relativement bien avec sa 17e place à 1''93. On retrouve Simone Wild au 20e rang provisoire à 2''08. Mélanie Meillard n'a en revanche pas trouvé la clef sur cette piste et avec sa 30e et dernière place après trente concurrentes, il y a fort à parier qu'elle ne verra pas la deuxième manche dès 13h30.

/ATS