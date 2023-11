Le premier entraînement annulé à Zermatt/Cervinia

Les meilleures descendeuses du monde n'ont pas pu découvrir la nouvelle piste de Coupe du monde de Zermatt/Cervinia mercredi.

Le premier entraînement en vue des deux descentes prévues ce week-end a été annulé en raison des conditions météorologiques.

Les spécialistes féminines de vitesse n'ont donc pas eu la même chance que les messieurs, qui avaient pu s'élancer mercredi dernier pour leur premier essai chronométré sur la Gran Becca avant d'être tenus au repos forcé. La météo devrait s'améliorer en fin de semaine, mais le conditionnel est évidemment de mise.

Les deux premières descentes de la saison restent pour l'heure programmées samedi et dimanche dès 11h45, tout comme les entraînements de jeudi et vendredi. Mais un entraînement est nécessaire pour qu'une course puisse se dérouler dans la discipline-reine.

/ATS