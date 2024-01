Les Suissesses battues en descente, Goggia victorieuse

La descente d'Altenmarkt-Zauchensee, remportée par l'Italienne Sofia Goggia, n'a pas souri aux Suissesses. La meilleure d'entre elles, Lara Gut-Behrami, doit se contenter d'un 6e rang.

Encore au contact avec les meilleures au dernier pointage intermédiaire, Lara Gut-Behrami a perdu 0''34 sur Sofia Goggia sur les 12 dernières secondes de course. La Tessinoise, victorieuse sur cette même piste en 2022 en descente, a finalement terminé à 62 centièmes de l'Italienne et à 0''28 de la troisième marche du podium partagée par Mirjam Puchner et Nicol Delago.

Trois autres Suissesses ont fini dans le top 15 de cette troisième descente de l'hiver. Elle aussi à l'aise sur la longue partie de glisse du haut du parcours, Michelle Gisin s'est classée 8e à 0''70 de la gagnante. Priska Nufer a décroché la 10e place et Jasmine Flury la 11e, alors que Corinne Suter a connu l'élimination à la suite d'une erreur de ligne.

Battue dans la discipline tant à St-Moritz - où elle avait gagné en super-G - qu'à Val d'Isère, Sofia Goggia s'est offert samedi son premier succès de la saison en descente en devançant Stephanie Venier de 0''10. La championne olympique 2018 compte désormais 18 victoires dans la discipline-reine en Coupe du monde, ce qui en fait le no 4 de l'histoire chez les dames devant Michela Gigini (17).

