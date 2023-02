Les écoles enfantines des Grisons sur les pistes de ski

Le ski fait partie du programme scolaire dans les Grisons. Les enfants des écoles enfantines sont envoyés sur les pistes pendant une semaine. Environ 1200 enfants de 5 à 6 ans en profitent.

Malgré le réchauffement climatique et la disparition progressive de la neige, il est important que les enfants des écoles enfantines pratiquent le ski, a indiqué vendredi l'Office de l'école obligatoire et du sport du canton des Grisons.

Dans le canton, les enfants peuvent pratiquer le ski dans leur localité ou à 15 minutes maximum de leur lieu de résidence. Cette année, environ 1200 enfants de 5 et 6 ans de 79 écoles enfantines participent à la 'semaine de ski au jardin d'enfants', un programme qui existe depuis 2016.

Importance économique

Les domaines skiables ont aussi une grande importance économique pour le canton, souligne l'office. Plus de 30 % de la valeur ajoutée brute et de l'emploi sont dus au tourisme dans les Grisons, dont 70 % provient du tourisme hivernal.

La semaine de ski pour les écoles enfantines est 'naturellement dans l'air du temps', souligne Christian Kasper, président de l'association cantonale des autorités scolaires, interrogé par l'agence Keystone-ATS. 'Tant que les offres existent, elles doivent être utilisées'.

Participation financière des familles

Un équipement de ski en bon état et une participation aux frais sont obligatoires et payés par les parents. L'office rappelle que, selon un arrêt du Tribunal fédéral de 2017, une participation aux frais pour les camps obligatoires de 16 francs par jour, soit 80 francs par semaine et par enfant, peut être imposée aux familles.

Ces semaines de ski bénéficient d'une contribution de la Confédération (50'000 francs), du canton (36'000 francs) et des communes. Il s'agit d'offrir à tous les enfants un accès 'au bien culturel que sont les sports de neige', écrit l'office.

Skier fait partie du programme scolaire. Le plan d'études 21 (Lehrplan 21) stipule expressément que les enfants doivent également faire des expériences sur les skis ou les snowboards.

/ATS