Lucas Braathen de retour, sous les couleurs du Brésil

Lucas Braathen va faire son retour à la compétition. Le skieur de 23 ans l'a confirmé lors d'une conférence de presse jeudi à Salzbourg, précisant qu'il défendra à l'avenir les couleurs du Brésil.

C'est en portugais que Braathen a lâché d'emblée qu'il voulait à nouveau participer à des courses. Il était donc clair que le spécialiste des épreuves techniques représenterait à l'avenir un autre pays après sa querelle avec la fédération norvégienne: le Brésil.

Ce changement de nation est possible parce que sa mère est brésilienne. 'C'est une fierté pour moi de représenter le pays de ma mère', a déclaré Lucas Braathen, dont le deuxième prénom est Pinheiro.

En octobre, juste avant le début de la saison, Braathen avait annoncé à la surprise générale qu'il se retirait, justifiant sa décision par le manque de liberté dans le sport de haut niveau. Son départ de la fédération norvégienne s'était fait sur fond de dispute: il avait fait de la publicité pour une marque de vêtements suédoise qui ne faisait pas partie des équipementiers de la Norvège.

Un Globe déjà

La saison précédente, Lucas Braathen avait remporté le petit Globe de cristal en slalom. Au total, depuis 2021, il est monté douze fois sur un podium de la Coupe du monde et a fêté cinq victoires: trois en slalom (dont deux en Suisse, Wengen 2022 et Adelboden 2023) et deux en géant.

Avec ses cheveux longs et ses ongles colorés, Lucas Braathen est l'un des personnages les plus appréciés des fans sur le Cirque blanc. Il y a deux jours déjà, son désormais ancien coéquipier Aleksander Aamodt Kilde déclarait ainsi: 'C'est bon pour le sport qu'il soit de retour. C'est une personnalité haute en couleur et beaucoup de gens attendaient son retour.'

