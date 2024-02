Marco Odermatt sur le toit du monde

Marco Odermatt est d'ores et déjà assuré de s'adjuger pour la troisième année consécutive le classement général de la Coupe du monde.

Le Nidwaldien a validé son sacre en remportant son 10e géant d'affilée samedi à Palisades Tahoe.

Battu pour trois centièmes par Marco Schwarz l'an dernier dans la station californienne, Marco Odermatt a donc bouclé la boucle en s'imposant à Palisades Tahoe, théâtre un an plus tôt de sa dernière 'défaite' en date dans la discipline. Il a dû sortir le grand jeu pour s'imposer avec 0''12 d'avance sur Henrik Kristoffersen (2e), qui le devançait de 0''18 au dernier pointage intermédiaire.

Pour un centième

Cette victoire, sa 11e de la saison - la 7e en géant - et sa 35e au total sur le Cirque blanc, aurait pu ne pas suffire. Marco Odermatt avait aussi besoin d'un 'coup de main' de l'Autrichien Manuel Feller: ce dernier, qui devait se classer dans le top 7 en cas de succès du Nidwaldien pour retarder l'inéluctable, a fini... 8e à... 0''01 de la 7e place.

Avec trois gros Globes de cristal remportés de manière successive, Marco Odermatt fait ainsi aussi bien que Gustav Thöni, Ingemar Stenmark et Phil Mahre. Seul l'ogre Marcel Hischer (huit titres à la suite) a fait mieux en matière de sacres consécutifs au général, alors que Pirmin Zurbriggen (quatre gros Globes au total) n'est pas exemple pas parvenu à signer un 'hat trick'.

'Odi' est par ailleurs simplement le troisième skieur, hommes et femmes confondus, à décrocher 10 victoires d'affilée dans une même discipline. Recordman en la matière, Ingemar Stenmark avait gagné 14 géants de suite entre 1978 et 1979, alors qu'Annemarie Moser-Pröll s'était adjugé 11 descentes consécutives entre 1972 et 1974.

Tir groupé helvétique

Les Suisses ont par ailleurs réalisé une superbe performance d'ensemble, forcément éclipsée par la nouvelle victoire de leur chef de file. Thomas Tumler a ainsi obtenu un superbe 4e rang, à 1''50 du vainqueur mais à 0''13 seulement de la troisième marche du podium occupée par l'Américain River Radamus.

Gino Caviezel (5e, son meilleur résultat de l'hiver), Loïc Meillard (6e), Justin Murisier (12e) et Livio Simonet (14e) ont également pris place dans le top 15. Dernier Suisse qualifié pour la deuxième manche, Fadri Janutin s'est classé 23e.

