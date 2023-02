Matthias Mayer n'exclut pas un « comeback »

Matthias Mayer (32 ans) n'exclut pas un retour à la compétition, a-t-il lâché mercredi à l'occasion d'un entretien avec les médias.

L'Autrichien avait pourtant annoncé sa retraite le 29 décembre à Bormio, à la surprise générale.

'Pour l'instant, je prends un peu de vacances et j'en profite. Mais je ne veux pas non plus faire une croix dessus' la compétition, a déclaré le triple champion olympique, soulignant qu'il ne manquerait certainement pas d'objectifs en cas de retour.

La perspective de disputer les Championnats du monde 2025 à domicile, à Saalbach-Hinterglemm, puis de nouveaux Jeux olympiques en 2026 jouera-t-elle un rôle ? 'Si je retrouve la flamme pour atteindre des objectifs, pourquoi ne pas faire un retour ?', s'est-il demandé.

On aurait proposé à Matthias Mayer de tester des skis pour entamer son après carrière. 'Je me suis dit qu'avant de commencer à tester des skis, je pouvais tout aussi bien continuer à tester les miens et reprendre la compétition un jour. C'est pourquoi je me laisse la possibilité de le faire', a-t-il expliqué.

Une 'super décision'

'J'ai eu des discussions avec ma femme, ma famille, mon entourage, et d'une certaine manière, il s'est avéré que je voulais simplement laisser cela ouvert', a poursuivi Matthias Mayer, qui a toutefois qualifié sa retraite de 'super décision'.

L'Autrichien a déjà eu plusieurs fois l'idée de prendre sa retraite sans prévenir. 'Le titre olympique de l'année dernière (réd: en super-G) a été une grande étape pour moi. En février, je me suis déjà dit que je pourrais prendre ma retraite, et il en a été question tout au long de l'été. En fin de compte, cela m'a surpris moi-même d'aller aussi loin', a-t-il souligné.

/ATS