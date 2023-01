Mauro Caviezel: la retraite après la chute de trop

Le ski alpin et les blessures sont étroitement liés. L'exemple de Mauro Caviezel est parlant à cet égard. Le Grison vient d'annoncer sa retraite après une nouvelle chute qui a été celle de trop.

Caviezel disposait du talent, des capacités techniques et physiques ainsi que du mental nécessaires pour faire face à l'adversité et jouer la gagne ou le podium de manière régulière en Coupe du monde. Mais le Grison a payé un lourd tribut aux blessures, ce qui l'a au final contraint à jeter l'éponge.

Abandon interdit

Mauro Caviezel a accumulé les coups durs. Il en est chaque fois revenu plus fort. 'J'ai toujours essayé de regarder de manière positive vers le futur', a-t-il résumé jeudi lors d'une conférence de presse à Wengen. Pour lui, le mot d'abandon ne semblait pas figurer dans son vocabulaire.

Le Grison fait partie de la même génération que Carlo Janka et Beat Feuz. Mais contrairement à eux, il a dû patienter pour voir la lumière et s'établir parmi l'élite. Il a ainsi dû attendre onze ans entre sa médaille d'argent du combiné des Mondiaux juniors en 2006 et son premier podium en Coupe du monde...

Jour de gloire

Son premier vrai jour de gloire remonte à février 2017 à Saint-Moritz. Caviezel avait alors décroché une inattendue médaille de bronze lors du combiné des Mondiaux. 'Une journée pareille te dédommage pour tout ce qu'il a fallu subir auparavant', avait-il alors déclaré.

Ensuite, il a connu pas mal de journées fastes, avec onze podiums en Coupe du monde. Le point d'orgue s'est produit le 12 décembre 2020 avec sa victoire lors du super-G de Val d'Isère, la seule de sa carrière à ce niveau, alors qu'il avait déjà 32 ans. 'Un rêve incroyable', avait-il dit.

Mais la malchance, qui l'avait accompagnée lors de ses premières saisons, allait revenir. Vainqueur du globe du super-G en 2019/20, il était leader de la spécialité l'hiver suivant quand il a chuté avec violence lors d'un entraînement à Garmisch et a été victime d'une grosse commotion cérébrale.

Aucun souvenir

Il lui a fallu presque deux ans pour s'en remettre et revenir en Coupe du monde. Mais hélas, une nouvelle grosse chute à Lake Louise voici six semaines en super-G l'a remis sur le flanc.

Caviezel ne s'explique toujours pas cette culbute, après avoir revu les images une centaine de fois. 'Je tombe sans me défendre. Pourquoi? Je ne peux pas le dire, je ne me souviens pas.'

Cela l'a incité à prendre la décision d'arrêter, malgré 'une grosse passion intacte' pour le ski. 'Je vais bien, rien ne va me poser problème pour la suite de ma vie. Mais je ne peux visiblement plus tout contrôler certaines situations sur la piste. Cela ne suffit plus à ce niveau', a-t-il expliqué.

Mauro Caviezel ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. 'On verra. Je dois déjà digérer la décision d'arrêter.'

