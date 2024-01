Mowinckel gagne la 2e descente, Gut-Behrami 5e

Lara Gut-Behrami a dû se contenter d'une 5e place dans la deuxième descente de Cortina d'Ampezzo.

La Tessinoise a été boutée hors du podium par Ragnhild Mowinckel, qui a signé le meilleur temps avec le dossard 20 après une très longue interruption. Jacqueline Wiles a ensuite créé la sensation en terminant 2e avec le dossard 26.

Deuxième la veille, Lara Gut-Behrami a payé cher un passage du Delta manqué. Un saut trop enlevé l'a alors fait sortir de la ligne idéale, lui coûtant de précieux centièmes de seconde. La Tessinoise échoue au final à 0''27 de la troisième marche du podium occupée par la leader du classement de la discipline Sofia Goggia.

Disqualifiée lors du géant de Sölden en raison d'un taux trop élevé de fluor, Ragnhild Mowinckel a su profiter de conditions idéales près de deux heures après le départ de cette course. La Norvégienne a cueilli son quatrième succès en Coupe du monde, le premier en descente, en devançant de 0''35 Jacqueline Wiles.

LGB à 295 points de Shiffrin

Troisième à 0''44 alors qu'elle pointait en tête avant la longue interruption, Sofia Goggia a pour sa part conforté sa 1re place dans la Coupe du monde de la spécialité. L'Italienne, en quête d'un cinquième Globe de descente, possède 89 points d'avance sur sa première poursuivante Stephanie Venier.

Lara Gut-Behrami est 3e de ce classement, à plus de 140 points de Sofia Goggia. Deuxième du général, la skieuse de Comano revient par ailleurs à 295 points de Mikaela Shiffrin, au repos forcé jusqu'à nouvel ordre après sa chute de la veille. Elle sera la femme à battre dimanche en super-G.

De nouvelles chutes

Comme la veille, cette descente a été marquée par plusieurs chutes. Partie avec le dossard 3, l'Américaine Isabelle Wright a ainsi terminé sa course dans les filets de sécurité après un saut bien trop enlevé. A l'image de sa compatriote Mikaela Shiffrin la veille, elle a été héliportée vers l'hôpital.

L'équipe de Suisse n'a d'ailleurs pas été épargnée au lendemain des chutes de Corinne Suter (saison terminée) et de Michelle Gisin (forfait pour le reste du week-end). Partie à la faute avec le dossard 15 alors que le vent soufflait de plus en plus fort, Joana Hählen a ainsi semblé souffrir d'un genou.

