Nadine Fähndrich sur le podium à Tallinn

Nadine Fähndrich est montée sur le podium lors du sprint de Tallinn. La Lucernoise de 27 ans s'est classée 3e de cette course en skating.

Seules la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, qui s'est imposée pour la quatrième fois consécutive, et la Suédoise Jonna Sundling, championne du monde et championne olympique, ont pu faire mieux que la Suissesse.

Avec ses victoires à Beitostölen, Davos et au Val Müstair en décembre, Nadine Fähndrich avait montré qu'elle comptait parmi les favorites du sprint, peu importe la technique. Ce podium en Estonie est son premier en 2023. La jeune femme d'Eigenthal avait récemment raté le coche à Drammen et à Falun. En Norvège, elle avait été stoppée par une chute et en Suède, elle avait été rattrapée juste avant la ligne d'arrivée.

Ce sprint en ville n'était pas plat, comme son nom pouvait le laisser supposer. Il y avait deux montées difficiles et c'est là que la Suissesse, avec Skistad et Sundling, a pu faire la différence. Comme à Falun, Sundling s'est laissée distancer dans la dernière ligne droite. Nadine Fähndrich n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire.

Afin de réduire les coûts et d'augmenter l'égalité des chances, la FIS a testé un nouveau format à Tallinn. Chaque nation devait utiliser le même fart. De plus, seules deux paires de skis pouvaient être préparées par athlète. Il était interdit de faire des tests sur la piste.

Chez les hommes, Johannes Hösflot Klaebo a devancé tout le monde. Janik Riebli et Roman Schaad ont atteint les quarts de finale. Chez les dames, Lea Fischer et Alina Meier y sont également parvenues.

/ATS