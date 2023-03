Odermatt: Un record qui compte finalement beaucoup

Marco Odermatt a conclu en beauté son fabuleux hiver 2022/23. Le record de points qu'il a établi compte bien plus qu'il ne le pensait.

'Je ne sais pas où j'ai trouvé les capacités de skier si vite', a lâché au micro de la FIS Marco Odermatt, qui a devancé de 2''11 son dauphin Henrik Kristoffersen pour afficher désormais 2042 points à son compteur.

'Je suis tellement fatigué, j'ai fait la fête jeudi' au soir de son succès obtenu en super-G en Andorre. 'Et j'étais nerveux ce matin à cause de ces satanés 2000 points. Je voulais vraiment ce podium', a-t-il confessé.

'Ces 2000 points représentaient beaucoup au bout du compte. J'ai répété que ça n'était pas si important pour moi, que ce n'était qu'un chiffre et qu'il y avait des choses plus importantes. Mais vu la pression que j'ai ressentie, c'était beaucoup plus important que ce que je voulais bien penser', a lâché le Nidwaldien de 25 ans.

Une fabuleuse série en cours

Marco Odermatt poursuit par ailleurs sa fabuleuse série dans la discipline de base du ski alpin. Depuis l'entame de la saison 2021/22 à Sölden, il n'a en effet pas quitté le podium en géant en 19 courses disputées sur la scène internationale.

Le skieur d'Hergiswil a même triomphé à 14 reprises dans la spécialité au cours des deux derniers hivers, en incluant ses médailles d'or des JO de Pékin 2022 et des Mondiaux de Méribel/Courchevel 2023. Pour mémoire, il n'avait gagné que deux fois en géant jusqu'au printemps 2021.

/ATS