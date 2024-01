Odermatt pour une première sur le Lauberhorn

Après Adelboden, c'est comme de coutume au tour de Wengen d'accueillir le Cirque blanc masculin. Marco Odermatt et les adeptes de la vitesse ont droit à un programme intense.

Une première descente est ainsi programmée dès jeudi - mais sur un tracé plus court - en remplacement de celle annulée à Beaver Creek en début de saison. La 'vraie' descente du Lauberhorn est prévue samedi, un super-G devant se dérouler vendredi.

Marco Odermatt s'annonce évidemment comme la star du week-end, après avoir donné la leçon à ses rivaux dans ses deux dernières sorties. C'est avec respectivement 0''98 et 1''26 que le leader du classement général a remporté le super-G de Bormio le 29 décembre puis le géant d'Adelboden samedi dernier.

Au sommet de son art, le Nidwaldien est plus que jamais mûr pour un premier succès en Coupe du monde de descente après onze podiums dont huit deuxièmes places. Le champion du monde 2023 de la discipline reste d'ailleurs sur un 2e rang à Bormio, où il avait été devancé de 0''09 par un impressionnant Cyprien Sarrazin. Et il a déjà terminé deux fois 2e en descente à Wengen, en 2022 et en 2023...

Vainqueur de cinq des six derniers super-G disputés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt fera forcément aussi figure de favori vendredi pour le troisième super-G de l'hiver. Ses compères de l'équipe de Suisse de slalom viseront quant à eux leur premier podium de la saison dimanche. Le dernier succès helvétique en slalom à Wengen remonte à 1987 (Joël Gaspoz), mais Daniel Yule et Loïc Meillard ont terminé au 2e rang des deux dernières éditions.

LGB pour une 40e victoire

Les femmes seront quant à elles en lice à Altenmarkt/Zauchensee, pour une descente samedi et un super-G dimanche qui se disputeront sans la leader du classement général Mikaela Shiffrin. Les Suissesses restent sur un inattendu doublé en descente à Val d'Isère, où Jasmine Flury avait devancé Joana Hählen. Mais leur leader Lara Gut-Behrami, en quête d'un 40e succès en Coupe du monde, attend toujours sa première victoire en vitesse cette saison.

