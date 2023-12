Pas de Super-G à Beaver Creek

Week-end noir pour la Coupe du monde masculine à Beaver Creek. Après les deux descentes, c'est au tour du Super-G de passer à la trappe.

Le Cirque blanc messieurs rentre donc en Europe sans avoir disputé la moindre course de vitesse en raison de la neige et du vent.

Après l'annulation des quatre descentes prévues jusqu'à présent, le premier Super-G de l'hiver vient donc s'ajouter à la liste. Ces annulations inquiètent les responsables de la FIS quant au calendrier de la Coupe du monde.

L'une des deux descentes prévues à Zermatt/Cervinia sera rattrapée jeudi prochain à Val Gardena. Il reste donc encore quatre courses de vitesse à reprogrammer et le fait que le calendrier soit déjà bien chargé n'invite pas à l'optimisme.

Le directeur des courses de la FIS Markus Waldner voit des possibilités avant tout à Wengen et à Kvitfjell. En Norvège, une descente et un Super-G auront lieu à la mi-février. Le vendredi se prêterait donc à une autre course ce week-end-là.

A Wengen, un Super-G, une descente et un slalom sont prévus dans l'ordre à la mi-janvier. Au Lauberhorn, le programme pourrait être complété par une descente ou un Super-G le jeudi.

