Pas de descente a priori pour Shiffrin

Mikaela Shiffrin devrait disputer quatre épreuves aux Championnats du monde qui débutent lundi à Courchevel/Méribel. Elle ne devrait en revanche pas s'aligner en descente, a-t-elle annoncé vendredi.

'Je prévois de disputer le combiné, le super-G, le géant et le slalom' a annoncé la skieuse du Colorado avant sa sixième participation aux Mondiaux. L'Américaine de 27 ans compte pour l'instant onze médailles dont six titres (slalom en 2013, 2015, 2017 et 2019, super-G en 2019, combiné en 2021).

'Le programme pourrait changer', a toutefois prévenu Mikaela Shiffrin, qui doit donc entamer sa quête de podiums lundi avec le combiné dont elle est l'immense favorite. 'J'ai déjà rempli tous mes objectifs aux Mondiaux en terme de médailles. Le but aux Mondiaux est de viser l'or, il n'y a pas de classement à protéger ou de points à marquer. Donc chaque jour je dois me préparer à prendre des risques pour skier le plus vite possible et espérer que cela suffise pour gagner une médaille. Mais je n'ai aucune attente.'

/ATS