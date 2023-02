Peter 7e du premier concours de Rasnov, Ammann 16e

Dominik Peter a su profiter de l'absence de la plupart des cadors dans le premier concours de Rasnov. Le Zurichois a pris une belle 7e place samedi en Roumanie, où Simon Ammann s'est classé 16e.

Jamais mieux classé que 16e jusqu'ici à ce niveau, Dominik Peter (21 ans) a même pu rêver d'un improbable premier podium en Coupe du monde. Il pointait en effet au 4e rang après avoir atterri à 94,5 mètres dans la manche initiale. Mais le Zurichois a quelque peu manqué son affaire sur son deuxième saut (91 mètres).

Neuvième de la première manche grâce à un saut mesuré à 91 mètres, Simon Ammann ne s'est pas non plus montré suffisamment performant en finale (90 mètres) et a perdu sept rangs. Le quadruple champion olympique inscrit néanmoins des points pour la deuxième fois de la saison après sa 28e place à Willingen deux semaines plus tôt.

En l'absence notamment des six premiers de la Coupe du monde, qui ont fait l'impasse dans l'optique des Mondiaux, c'est le 7e du général, l'Allemand Andreas Wellinger, qui s'est imposé samedi. L'Allemagne a d'ailleurs placé cinq de ses sauteurs dans le top 6.

