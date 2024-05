Quatre étapes helvétiques au calendrier 2024-2025

Quatre stations suisses figureront au calendrier de la Coupe du monde de ski alpin 2024-2025, révélé jeudi par la FIS. Il s'agit de Saint-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana.

La saison de ski alpin sera comme à son habitude lancée sur le glacier au-dessus de Sölden. Les femmes ouvriront les feux avec le géant du 26 octobre, au cours duquel Lara Gut-Behrami tentera de réitérer sa victoire de l'année dernière.

Le lendemain, Marco Odermatt aura l'occasion de remporter l'épreuve autrichienne une troisième fois. Lors de la saison écoulée, la course masculine avait été annulée après la première manche en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Les femmes feront à nouveau halte à Saint-Moritz (21 et 22 décembre), où deux super-G sont au programme juste avant Noël.

Le début de l'année 2025 sera marqué par la semaine des classiques chez les hommes avec les courses d'Adelboden (11 et 12 janvier), de Wengen (17 au 19 janvier) et de Kitzbühel (24 au 26 janvier). Après les Mondiaux de Saalbach (du 4 au 16 février), les hommes se rendront directement à Crans Montana. Une descente et un super-G masculins auront lieu les 22 et 23 février sur le Haut-Plateau.

Etape norvégienne inédite

Un nouveau lieu fait par ailleurs son apparition dans le calendrier masculin: Hafjell, non loin de Lillehammer. Un géant et un slalom y seront disputés les 15 et 16 mars.

Les courses de vitesse à Zermatt, qui n'ont pas pu être organisées les années précédentes, ne figurent plus dans le calendrier provisoire des courses. Le Cirque blanc s'envolera en revanche une deuxième fois outre-Atlantique à l'occasion des finales, qui auront lieu du 22 au 27 mars à Sun Valley, en Idaho (Etats-Unis).

Au total, 12 slaloms sont prévus chez les hommes, soit un de moins que la saison dernière. Néanmoins, les techniciens, qui s'affronteront aussi lors de 9 géants, auront toujours davantage de possibilités de marquer des points que les spécialistes de vitesse (9 descentes et 8 super-G). Chez les femmes, le rapport est légèrement plus équilibré avec 8 descentes et 9 super-G contre 10 géants et 10 slaloms.

