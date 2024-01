Rochat chocolat, Strasser le plus fort à Schladming

Marc Rochat a pris la 4e place du slalom nocturne de Schladming à six centièmes du podium. La victoire est revenue à l'Allemand Linus Strasser devant Timon Haugan et Clément Noël.

Il n'a pas manqué grand-chose à Marc Rochat pour fêter le premier podium de sa carrière. Le Vaudois de 31 ans a effectué une belle remontée pour passer de la 10e à la 4e place. Il égale ainsi sa meilleure performance en carrière, lui qui avait déjà mangé du chocolat à Soldeu lors des finales de Coupe du monde la saison passée. Clément Noël a soufflé la troisième place au Vaudois pour six centièmes. Rochat se contentera de son quatrième top 10 de suite. Une constance qui devrait lui permettre de monter prochainement sur la boîte.

La victoire est allée à l'homme en forme de ces derniers jours, à savoir Linus Strasser. Brillant vainqueur à Kitzbühel, l'Allemand a récidivé sur la Planai en réalisant deux manches d'excellente facture.

Daniel Yule 8e

Troisième à Kitzbühel, Daniel Yule avait relativement bien négocié la première manche sur une neige molle qui ne fait pas franchement son bonheur. Le skieur du Val Ferret a été correct en deuxième manche, mais les centièmes n'ont pas tourné de son côté. Reste que cette 8e place prouve la régularité du champion.

15e au terme de la première manche, Luca Aerni voulait oublier ses zéros pointés de Kitzbühel et Wengen. Mais le Valaisan a été un peu trop rond lors de son deuxième run. Aerni a malgré tout marqué des points grâce à sa...15e place. Toujours mieux que rien au vu des circonstances.

Juste derrière le skieur des Barzettes, on retrouve Loïc Meillard (16e). Le Valaisan d'origine neuchâteloise est là, mais on a le sentiment qu'il manque toujours l'étincelle pour aller chercher quelque chose de mieux. C'est souvent propre et beau à voir, mais la vitesse n'est pas là.

Zenhäusern éliminé

Cinquième Suisse qualifié pour la seconde manche, Reto Schmidiger a commis une faute alors qu'il aurait pu marquer des points pour la première fois depuis deux ans et une 23e place à Wengen. Dommage pour l'ancien double champion du monde juniors de la discipline en 2010 et 2011.

Touché au dos juste avant le slalom de Kitzbühel, Ramon Zenhäusern n'avait pas pris le départ dans l'espoir de pouvoir s'élancer à Schladming. Le Haut-Valaisan fut le premier à partir et l'un des seuls du top 30 à ne pas rallier l'arrivée sur le tracé initial. Vraiment dommage car il avait les deux meilleurs temps intermédiaires avant de commettre une faute qui lui a fait perdre un ski.

/ATS