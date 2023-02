Ronny Hornschuh n'entraînera plus les sauteurs suisses

La Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) et l'entraîneur allemand Ronny Hornschuh ne prolongeront pas leur collaboration au-delà de cette saison.

Hornschuh (48 ans) s'est occupé des sauteurs suisses pendant 8 ans.

Un nouveau chef des entraîneurs devra apporter un vent frais au sommet de l'équipe messieurs de saut à skis helvétique dès la saison prochaine. Le déroulement de la saison actuelle a été très décevant au niveau du développement des athlètes. L'Allemand Berni Schödler restera le chef du saut à skis au sein de Swiss-Ski.

Ronny Hornschuh est à la recherche d'un nouveau challenge. 'Les huit années en Suisse m'ont marqué en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Ce furent des expériences enrichissantes et pour la plupart belles avec en point d'orgue la médaille de bronze de Killian Peier aux Mondiaux. Désormais, il est temps de faire place à de nouvelles forces et de nouvelles idées.'

/ATS