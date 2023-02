Skiathlon dames: Ebba Andersson en or

Les Suédoises ont signé un doublé dans le skiathlon des championnats du monde à Planica. Ebba Andersson s'est imposée en solitaire devant Frida Karlsson, le bronze revenant à Astrid Oeyre Slind (NOR).

La course s'est décantée juste après le changement de skis au terme des 7,5 km en style classique. Dès le passage au skating, Andersson (25 ans) et Karlsson (23 ans) ont nettement haussé le rythme, et personne n'a pu les suivre.

Ebba Andersson a ensuite rapidement pu lâcher sa compatriote pour aller cueillir une belle victoire, malgré une petite chute sur une neige de printemps très piégeuse. Elle a gagné avec 22 secondes d'avance sur Karlsson et 38 sur Slind.

Seule Suissesse engagée dans cette épreuve, la jeune Nadja Kaelin (21 ans) a pris la 32e place. La Grisonne, qui dispute ses premiers Mondiaux, a concédé un peu plus de quatre minutes à la première.

/ATS