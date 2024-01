Slalom: Steen Olsen en tête après la 1re manche, Zenhäusern 8e

Les Norvégiens ont fait forte impression dans la première manche du slalom d'Adelboden.

Alexander Steen Olsen a signé le meilleur temps devant son compatriote Atle Lie McGrath. Meilleur des quatre Suisses classés dans le top 15, Ramon Zenhäusern est 8e.

Les slalomeurs norvégiens sont décidément à l'aise sur le Chuenisbärgli. Ils ont les moyens de rééditer leur exploit de l'an dernier, lorsque le jeune retraité Lucas Braathen s'était imposé devant Atle Lie McGrath pour un doublé. Douze mois plus tard, Steen Olsen devance Lie McGrath de 0''05 après une manche.

La 3e place est occupée par l'Italien Tommaso Sala (à 0''23), la 4e par l'Allemand Linus Strasser (à 0''38). Les Suisses sont en embuscade, mais tous pointent à plus de quatre dixièmes de seconde du podium provisoire. Ramon Zenhäusern (8e) a ainsi concédé 0''65 au leader provisoire.

Le Vaudois Marc Rochat est pour sa part 9e à 0''72, alors que Daniel Yule est 11e à 0''95 de Steen Olsen. 'Sur une piste comme Adelboden, sept dixièmes (réd: l'écart qui le sépare du top 3), ce n'est pas une montagne', a souligné au micro de la RTS le Valaisan, vainqueur en 2020 à Adelboden.

Luca Aerni (15e à 1''17) s'est est également bien sorti dans le brouillard, sur une piste qui a bien tenu le choc. Tanguy Nef (19e à 1''75) et Loïc Meillard (21e à 1''77), qui accusent en revanche plus d'une seconde et demie de retard sur le podium provisoire, seront également de la partie en deuxième manche dès 13h30.

/ATS