Slalom: Yule en embuscade, Rochat et Meillard un peu plus loin

Les Suisses devront se battre s'ils veulent obtenir un podium au slalom nocturne de Schladming. Le meilleur Helvète, Daniel Yule, pointe au 6e rang à 0''78 de Linus Strasser.

Troisième à Kitzbühel, Yule a livré une performance correcte sur un revêtement qu'il n'affectionne guère. En raison du redoux, la piste de Planai n'était pas aussi glacée que celle de dimanche à Kitzbühel. Mais le skieur du Val Ferret ne se trouve qu'à 0''42 de la troisième place de Clément Noël. Entre Noël et le leader Strasser, c'est le Norvégien Timon Haugan qui a réussi à se glisser à 0''10 du récent vainqueur de Kitzbühel.

Marc Rochat (10e à 1''26) et Loïc Meillard (12e à 1''31) ont comme Daniel Yule connu davantage de difficultés sur le haut du mur. Mais le Vaudois et le skieur d'Hérémence ont cédé plus de temps sur la fin. Au 15e rang provisoire à 1''77, on retrouve Luca Aerni. Dommage que le Valaisan ait eu de la peine à se mettre en action avec plus d'une seconde de perdue sur le haut, car il a très bien résisté dans le mur.

Touché au dos juste avant le slalom de Kitzbühel, Ramon Zenhäusern n'avait pas pris le départ dans l'espoir de pouvoir s'élancer à Schladming. Le Haut-Valaisan fut le premier à partir...et presque le seul des trente premiers à ne pas rallier l'arrivée. C'est vraiment dommage car il avait les deux meilleurs temps intermédiaires avant de commettre une faute qui lui a fait perdre un ski.

/ATS