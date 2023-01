Slalom de Flachau: Holdener 4e, Vlhova s'impose

Wendy Holdener a pris la 4e place du slalom de Flachau. La victoire est revenue à Petra Vlhova qui a battu Mikaela Shiffrin et Lena Dürr.

Il a manqué un petit quelque chose à la Schwytzoise pour monter sur la boîte. Cinquième de la première manche, Wendy Holdener n'a pu reprendre qu'un rang en profitant de l'abandon de Zrinka Ljutic. Car les trois autres femmes devant elle ont vraiment mieux maîtrisé la piste Hermann Maier.

A commencer par Petra Vlhova. La Slovaque, sevrée de victoire cette saison, est cette fois allée chercher sa 27e victoire en Coupe du monde, la 18e en slalom. La protégée de Mauro Pini a donné l'impression d'avoir une rage de vaincre supérieure à celle de ses adversaires et notamment Mikaela Shiffrin, reléguée à 0''43.

L'Américaine aurait pu s'en sortir sans une grande Vlhova, mais elle a montré que l'accumulation des efforts avait aussi des effets sur elle. Lena Dürr fut la deuxième athlète (0''85) à rester dans la même seconde que Vlhova, alors que Holdener accuse 1''54 de retard.

Trois autres Suissesses dans le top 15

Des cinq autres représentantes de Swiss-Ski qualifiées pour la deuxième manche, c'est Aline Danioth qui a le mieux réussi. L'Uranaise, 28e sur le tracé initial, est l'Helvète qui a le mieux profité d'une piste immaculée ou presque.

Grâce à cette belle remontée, Aline Danioth a pu intégrer le top 15 pour la première fois de la saison avec un joli 13e rang. Derrière elle, on retrouve Michelle Gisin 14e et Elena Stoffel 15e. Camille Rast est plus loin avec son 19e rang.

Finalement, seule Mélanie Meillard n'a pu rallier l'arrivée en commettant l'irréparable à l'occasion de son deuxième passage.

