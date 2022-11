Slalom de Levi: Holdener en embuscade, Shiffrin en tête

Mikaela Shiffrin est en tête du deuxième slalom de Levi. L'Américaine, vainqueure la veille, devance Lena Dürr de 0''07 et Petra Vlhova de 0''10 alors que Wendy Holdener pointe au 4e rang à 0''21.

La dame aux 75 victoires en Coupe du monde est donc en course pour aller chercher un sixième succès en Finlande et donc un sixième renne. Plus que deux et elle pourra concurrencer le Père Noël. Mais pour recevoir un nouveau cervidé, il faudra faire comme samedi et réaliser une deuxième manche parfaite.

Cinquième hier, Wendy Holdener a fait le job. Partie avec le dossard no 1, la skieuse d'Unteriberg a comme toutes les filles perdu un peu de temps sur la fin face à Shiffrin, mais elle est clairement en embuscade pour viser le podium.

Eliminée lors de la première course, Michelle Gisin a donné l'impression d'être un tout petit peu sur la retenue. Mais l'Obwaldienne a rallié l'arrivée à moins d'une seconde de Shiffrin. Elle pointe au 11e rang à 0''92.

Les deux autres Suissesses dans le top 30 de la liste de départ ont mieux paru que lors de l'ouverture de la saison. Aline Danioth est pour l'heure 14e à 1''14, tandis que Camille Rast se retrouve provisoirement 21e à 1''88.

