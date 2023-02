Slalom messieurs: les Suisses en retrait, Feller mène

La première manche du slalom messieurs des Mondiaux de Courchevel ne s'est pas passée de la meilleure des façons pour les Suisses. Ramon Zenhäusern est 12e à 0''81 de Manuel Feller.

Ce n'était pas le scénario imaginé par Swiss-Ski. Dossards 1, 2 et 3, Loïc Meillard, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern ont connu des fortunes diverses. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a eu droit à cinq secondes de course pour sortir après une faute sur le ski intérieur. Peut-être refroidi par cette mésaventure, Daniel Yule n'a clairement pas pris les risques nécessaires. Dans l'aire d'arrivée, le skieur du Val Ferret a pesté contre lui-même. Il occupe le 22e rang à 1''37 de la tête.

Dernier vainqueur en Coupe du monde à Chamonix, Ramon Zenhäusern s'en est mieux sorti que ses copains d'équipe. Mais il a manqué un peu de folie pour se classer tout devant. Avec ses 81 centièmes de retard, le Haut-Valaisan peut malgré tout espérer ramener quelque chose, mais il faudra tout donner au vu de la densité devant lui.

Quatrième Helvète au départ, Marc Rochat a réalisé une manche correcte. Avec ses 0''88 de retard, le Vaudois pointe au 15e rang.

Au sommet de la hiérarchie, on retrouve donc Manuel Feller. L'Autrichien devance de 0''13 le fantastique Norvégien Lucas Braathen, qui a subi une opération de l'appendicite il y a deux semaines, à égalité avec le Grec AJ Ginnis. L'Allemand Linus Strasser suit à 0''14.

La deuxième manche aura lieu à 13h30 pour une lutte acharnée avec 18 (!) coureurs dans la même seconde.

/ATS