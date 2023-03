Super-G d'Aspen: Odermatt s'impose et s'assure le globe

Marco Odermatt a remporté le Super-G d'Aspen. Il a devancé de 0''05 Andreas Sander et de 0''34 Aleksander Aamodt Kilde pour également empocher le globe de la discipline.

Et un globe de plus pour Odi! En attendant le grand globe et celui du géant, le Nidwaldien a fait sienne la boule de cristal du Super-G, sa troisième après le globe du général l'an dernier et celui du géant 21/22.

Comme la veille en descente, Odermatt a concédé énormément de temps sur la partie plane du haut du tracé. Mais le maître nidwaldien a su se montrer impérial sur les courbes qui ont suivi. Sur ces appuis pied gauche et pied droit à négocier à grande vitesse, 'Super Marco' s'est régalé.

Le skieur d'Hergiswil a tout de même eu un petit frisson lorsque l'Allemand Andreas Sander, qui s'est élancé juste derrière lui, a échoué à seulement cinq centièmes. Mais après ce coup de pression, personne n'est parvenu à tutoyer les chronos du patron. Même Aleksander Aamodt Kilde, pourtant magistral sur la partie de glisse, a laissé filer 0''83 sur les 32 dernières secondes de course. Il s'agit de la 20e victoire en Coupe du monde pour le Nidwaldien, la 9e en Super-G.

Les autres Suisses ont réalisé une bonne course, notamment Loïc Meillard et Justin Murisier. Le skieur d'Hérémence s'est classé 5e à 0''51, tandis que le Bagnard a pris une très bonne 7e place à 0''75. Gino Caviezel est 12e, Niels Hintermann 13e et Stefan Rogentin 19e provisoire.

/ATS