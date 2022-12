Super-G de Lake Louise: Corinne Suter clôt un super week-end

Corinne Suter a remporté le Super-G de Lake Louise. 2e et 3e des deux descentes, elle clôt un magnifique week-end dans l'Alberta.

Pour enlever sa 5e victoire en Coupe du monde, la Schwytzoise a eu les centièmes avec elle. La championne olympique de descente a en effet devancé Cornelia Hütter de 0''02 et Ragnhild Mowinckel de 0''16.

Corinne Suter a clairement construit son succès sur le bas de la piste sans être époustouflante dans les secteurs mais en affichant une sérieuse régularité. C'est d'ailleurs là l'une de ses grandes forces. Quelles que soient les pistes, la Schwytzoise sait s'adapter.

Grande favorite de cette épreuve à la suite de ses deux succès en descente, Sofia Goggia n'a pas pu signer la passe de trois comme l'an dernier. Trop approximative sur le haut, elle a échoué au 5e rang.

La performance d'ensemble des Suissesses n'est pas trop mauvaise. Jasmine Flury aurait certainement pu faire mieux, mais elle a terminé au 10e rang, juste devant Michelle Gisin.

Une Michelle Gisin qui revient gentiment dans le bon tempo. Si elle doit encore trouver les bons réglages dans les disciplines techniques, cela se passe mieux en vitesse. 8e de la deuxième descente, la double championne olympique de combiné a manqué de peu un nouveau top 10. Joana Hählen s'est classée 20e, Juliana Suter 27e et Priska Nufer 30e.

Ce fut en revanche un week-end canadien à oublier pour Lara Gut-Behrami. 18e et 13e des deux descentes, on imaginait volontiers la Tessinoise bien plus à l'aise dans sa discipline de prédilection. Très rapide sur le haut, la championne olympique a été trop gourmande dans l'entrée du Fall Away et elle a manqué une porte.

