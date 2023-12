Super-G de Val d'Isère: Brignone s'impose, Gisin 5e

Les Suissesses sont rentrées dans le rang dimanche à Val d'Isère au lendemain de leur doublé en descente.

La meilleure d'entre elles, Michelle Gisin, a terminé 5e d'une course remportée par une Federica Brignone décidément en pleine forme.

Seulement 20e dans la discipline-reine la veille, Michelle Gisin a décroché dimanche son meilleur résultat de la saison dans la discipline qui lui avait réussi le mieux l'hiver passé. L'Obwaldienne a néanmoins concédé 1''32 à Federica Brignone, échouant à plus de sept dixièmes du podium.

Auteures d'un inattendu doublé samedi, Jasmine Flury et Joana Hählen ont tout de même su faire parler leur confiance dans ce super-G. La Grisonne a pris la 8e place, à 1''82 de la gagnante, la Bernoise se classant pour sa part 6e à 1''71. Pas d'exploit non plus pour Corinne Suter, 11e à 2''03.

Troisième du premier super-G de l'hiver à St-Moritz neuf jours plus tôt, Lara Gut-Behrami fait quant à elle partie des nombreuses éliminées. La Tessinoise a manqué une porte après une compression alors qu'elle était dans le coup à mi-parcours (5e temps après 47 secondes de course).

Michaela Shiffrin, qui avait renoncé à s'aligner en descente, a connu le même sort et ne marque donc aucun point ce week-end. L'Américaine ne compte plus que 63 points d'avance au général sur sa dauphine Federica Brignone, qui a devancé Kajsa Vickhoff-Lie (2e à 0''44) et Sofia Goggia (3e à 0''59) dimanche pour cueillir son 24e succès en Coupe du monde.

/ATS