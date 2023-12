Tournée: Wellinger s'impose sur le tremplin d'Oberstdorf

L'Allemand Andreas Wellinger a remporté le concours d'Oberstdorf, première étape de la Tournée des quatre tremplins. Meilleur Suisse, Gregor Deschwanden a fini au 15e rang.

Wellinger a gagné pour le plus grand bonheur du public allemand venu en masse autour du tremplin. Il a effectué deux sauts à 139,5 m et 128 m. L'Allemand l'a emporté devant le Japonais Ryoyu Kobayashi (134,5/129 m) et l'Autrichien Stefan Kraft (132,5/125 m) au terme d'un concours qui a été perturbé par des vents changeants qui ont obligé les organisateurs à changer plusieurs fois la position de la plate-forme d'élan.

Deux Suisses sont parvenus à se hisser en finale des 30 meilleurs. Gregor Deschwanden a été le meilleur d'entre eux, avec des sauts de 124 et 122 m. Le vétéran Simon Ammann (42 ans), qui dispute sa 25e tournée austro-allemande, a terminé 21e après s'être posé à 119 et 134 m. Tant Remo Imhof (32e/116 m) que le Vaudois Killian Peier (39e/111 m) ont été éliminés au terme de la manche initiale.

