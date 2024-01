Tournée des quatre tremplins: troisième succès final pour Kobayashi

L'Autrichien Stefan Kraft a remporté le concours de Bischofshofen, dernière étape de la Tournée des quatre tremplins. Celle-ci revient au Japonais Ryoyu Kobayashi, encore une fois 2e.

Kraft, leader de la Coupe du monde, s'est imposé grâce à des sauts de 136,5 et 140 m. Kobayashi a été devancé de 1,3 point seulement après s'être posé à 137 et 139 m. Le Nippon gagne la tournée pour la troisième fois de sa carrière après 2019 et 2022 en ayant fini quatre fois au 2e rang. Le podium du jour a été complété par le Slovène Anze Lanisek (134,5/141 m).

Côté suisse, Gregor Deschwanden s'est classé 24e après des sauts de 126,5 et 125 m. Il a été le seul des quatre Helvètes en lice à se hisser en finale. Le Lucernois a été repêché comme lucky loser après son duel perdu face à Kobayashi.

Le Vaudois Killian Peier a terminé 38e (116 m), le vétéran Simon Ammann 40e (115 m) et le jeune Remo Imhof 47e (110,5 m). Tous trois ont nettement manqué le coche pour figurer parmi les cinq meilleurs perdants.

Au classement final de la tournée, Kobayashi devance l'Allemand Andreas Wellinger de 24,5 points et Kraft de 32,5 points. Deschwanden finit 21e, assez loin quand même de son objectif de top 10.

/ATS