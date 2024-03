Un 97e succès pour Shiffrin, Rast 8e

Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom des finales de Saalbach.

L'Américaine décroche ainsi son 97e succès en Coupe du monde pour sa dernière course de la saison. Meilleure Suissesse, Camille Rast s'est classée 8e, Michelle Gisin terminant pour sa part 10e.

Deuxième de la première manche à 0''11 d'Anna Swenn Larsson, Mikaela Shiffrin s'est pourtant contentée d'assurer sur le second parcours. Elle a ainsi pris les commandes avec 0''54 d'avance seulement sur Mina Fuerst Holtmann (2e samedi), alors que sa marge sur la Norvègienne était de 1''76 au moment de s'élancer.

Mais Anna Swenn Larsson n'a pas tenu le choc, terminant 3e de ce slalom. Mikaela Shiffrin a ainsi décroché son 60e succès dans un slalom de Coupe du monde, le 7e en 10 slaloms disputés par l'Américaine cette saison et le 9e dans cet exercice 2023/24. Elle repasse aussi au 2e rang du général.

Gisin 4e du classement de la discipline

Huitième de ce slalom à 0''44 du podium, Camille Rast aura marqué des points à 10 reprises en 11 slaloms organisés durant cet exercice 2023/24, avec cinq top 10 à la clé dont deux 4es places (à Kranjska Gora et à Jasna). Cette constance vaut à la Valaisanne de 24 ans un 9e rang au classement de la discipline.

Dixième samedi, Michelle Gisin se classe quant à elle 4e de la Coupe du monde de slalom. L'Obwaldienne, qui restait sur quatre top 6 d'affilée dans la spécialité avec notamment une 3e place à Are, n'a pas trouvé la solution samedi. Mais elle ne s'attendait pas à se montrer performante dans la spécialité à l'entame de cette saison.

Meillard éliminée

Mélanie Meillard, qui disputait sa dernière course de la saison sur le front de la Coupe du monde, a quant à elle connu l'élimination sur le second parcours. La skieuse d'Hérémence, 17e de la première manche, avait terminé les 10 premiers slaloms de la saison dans le top 20. Elle finit 14e du classement de la discipline.

Sans skier, Lara Gut-Behrami s'est par ailleurs rapprochée un peu plus de son deuxième sacre au classement général. Federica Brignone a déclaré forfait pour ce slalom et reste à 282 points de la Tessinoise au classement général, alors qu'elle ne peut plus espérer conquérir que 300 points jusqu'au terme de la saison.

/ATS