Une chute brise les chances de Nadine Fähndrich

Gagnante à trois reprises cette saison, Nadine Fähndrich est toujours dans l'attente de son premier podium en 2023. La Lucernoise a été éliminée sur chute lors de la demi-finale du sprint à Drammen.

La fondeuse helvétique de 27 ans ans est responsable de sa cabriole. Elle a accroché le ski d'une concurrente dans un virage. Elle s'est rapidement relevée, se lançant alors dans un rush aussi désespéré qu'inutile pour essayer d'accrocher une place en finale. Mais elle n'a pas pu faire mieux que 5e. Nadine Fähndrich espère prendre sa revanche dès samedi à Falun, en Suède.

Chez les messieurs, Valerio Grond s'est classé 30e et dernier de la phase à élimination directe. En quarts de finale, le Davosien n'a eu aucune chance.

Le sprint de Drammen au sud-ouest d'Oslo se profile comme un classique. Pas moins de 200 camions ont transporté la neige au centre de la cité qui compte plus de 100'000 habitants.

Devant leur public, les Norvégiens ont placé cinq hommes sur les six en finale. Johannes Hoesflot Klaebo l'a emporté devant Erik Valnes et le Français Richard Jouve. Chez les dames, la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad a gagné devant la Suédoise Jonna Sundling et Tiril Udnes Weng, une autre Norvégienne.

/ATS