Yule: « Il y a trente coureurs qui peuvent prétendre au podium »

Daniel Yule est le seul Suisse avec Marc Berthod à avoir remporté un slalom à Adelboden. Le Valaisan évoque la course de ce dimanche.

- Daniel Yule, selon les prévisions la course de ce dimanche se disputera sous la neige. Dans quelle mesure cela vous influence-t-il ?

- Bien sûr, nous suivons les prévisions pour nous faire une idée sur le meilleur matériel à utiliser. Personnellement, je le prends comme ça vient. Pour moi l'important, c'est que les températures soient sous zéro. Ainsi, la piste restera régulière.

- Vous êtes dans l'équipe de Suisse un de ceux qui attendent leur premier podium de la saison ?

- Si l'on observe les performances à l'entraînement, Loïc (Meillard) et Ramon (Zenhäusern) sont encore devant moi. Mais j'espère pouvoir enclencher une vitesse de plus en course et avoir mon mot à dire pour les places de devant.

Derrière à l'entraînement

- Cela vous dérange-t-il d'être derrière à l'entraînement ?

- Je me suis malheureusement habitué à être devant. Vraisemblablement, j'ai plus remporté de courses Coupe du monde que de manches d'entraînement ces dernières années. Mais je préfère cela que le contraire. C'est évident que chaque sportif est ambitieux, c'est pourquoi ça énerve un peu quand des collègues d'entraînement te passent devant. J'essaye de trouver à l'aide de leurs performances où je pourrais m'améliorer.

- Est-ce que c'est devenu pour vous quasi normal ?

- Cela me préoccupe. Avant tout, au début de l'année, je me demande chaque fois: où en suis-je exactement ? C'est pourquoi je dors jamais bien avant la première course de la saison. Ce fut ainsi à Gurgl. Quand je m'aperçois en course que je suis devant, le sommeil devient plus calme. Espérons qu'il en sera ainsi cette saison.

Noël sur une autre planète

- En début de saison, vous avez terminé cinquième à Gurgl, à Madonna, vous êtes éliminés après une bonne première manche. Comment jugez-vous votre début de saison ?

- La vitesse de fond est là, la forme est bonne, mais tout n'est pas encore au sommet. Maintenant, je dois simplement réaliser deux bonnes manches jusqu'à l'arrivée et le résultat sera aussi bon.

- Deux bonnes manches vous avaient conduit à la victoire à Adelboden en 2020. Penserez-vous encore à ces images avant le départ dimanche ?

- Ce n'est pas important car dimanche le chrono part pour tout le monde à zéro. Je ne considère pas comme un grand avantage le fait que j'ai déjà gagné une fois ici. Mais le succès est certainement bon pour la confiance. Je sais que je peux aller vite ici.

- En slalom, le cercle des prétendants à la victoire est grand. De votre point de vue, y a-t-il des favoris ?

- Difficile à dire. Clément Noël en est un, qui montre dans certaines manches qu'il vient d'une autre planète. Sinon, je ne vois pas quelqu'un qui ressort du lot. Il y a au moins trente coureurs qui ont une chance de monter sur le podium. Je m'attends à une course passionnante.

