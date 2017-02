La Suisse éliminée

Il n’y a pas eu de miracle aux Etats-Unis pour l’équipe de Suisse de tennis lors du premier tour de la Coupe Davis. La sélection du capitaine Severin Lüthi devra disputer un 5e barrage en six ans dans le Groupe mondial. Après avoir perdu les deux simples du vendredi à Birmingham en Alabama, le duo helvétique formé d’Adrien Bossel et d’Henri Laaksonen s’est incliné en trois manches samedi soir. Il a subi la loi du tandem américain Jack Sock/Steve Johnson 7-6 6-3 7-6. Les deux derniers simples, qui se tiendront dimanche soir, compteront « pour beurre ». Les Romands Adrien Bossel et Antoine Bellier devraient disputer ces deux parties. /bbo