Jil Teichmann jouera l’US Open !

Jil Teichmann s’ouvre les portes de l’US Open. La joueuse de tennis biennoise de 21 ans s’est qualifiée pour le tableau principal vendredi. Elle a éliminé la Russe Sofya Zhuk 6-1 7-5 lors du dernier tour des qualifications. Après un premier set rondement mené, Jil Teichmann a dû retrousser ses manches et faire preuve de caractère, puisqu’elle était menée 5-3 dans le deuxième set. Elle décroche une place dans le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

Cette qualification, couplée à celle de Patty Schnyder, permet à la Suisse d’être représentée par cinq joueuses lors de cette 4e et dernière levée du Grand Chelem de l’an 2018. Teichmann et Schnyder rejoignant Timea Bacsinszky, Belinda Bencic et Stefanie Voegele. L’US Open démarre lundi à New York. /clo