Pas d’exploit pour Timea Bacsinszky

Un petit tour et puis s’en va. Pas épargnée par le tirage, Timea Bacsinszky est sortie dès le 1er tour ce mardi au tournoi de tennis de Wimbledon. La Vaudoise a subi la loi de l’Américaine Sloane Stephens en deux manches, 6-2 / 6-4, et à peine plus d’une heure de jeu. Sur le gazon londonien où elle pensait pouvoir gêner les déplacements de la 9e joueuse mondiale, Timea Bacsinszky est finalement restée loin du compte malgré une balle d'égalisation à 5-5 sur son engagement dans le deuxième set. La Suissesse est toujours à la recherche de la bonne carburation depuis son retour de blessure l’an dernier. /jpi