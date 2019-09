Stan Wawrinka élimine Novak Djokovic !

Stan Wawrinka est en passe de devenir le pire cauchemar de Novak Djokovic. Le Suisse a battu dans la nuit de dimanche à lundi le Serbe en huitième de finale de l’US Open de tennis ! C’est la quatrième fois qu’il élimine le numéro un mondial dans un tournoi du Grand Chelem. Le Vaudois menait 6-4 7-5 2-1, au moment où Novak Djokovic a abandonné, touché à l’épaule.

Même s'il a avoué qu'il ne veut « jamais gagner un match de cette manière », Stan Wawrinka ne pouvait cacher son bonheur. Il a livré le plus beau match depuis son retour aux affaires l'an dernier après sa double opération au genou. Porté par un service fort percutant, 32 points gagnés sur les 38 joués sur sa première balle , il a su placer le curseur à la même hauteur que lors de sa finale victorieuse de 2016 sur ce même court et face à ce même adversaire.

Après le deuxième set, Novak Djokovic a fait appel au soigneur pour soulager son épaule gauche douloureuse qui le tracasse depuis le début du tournoi. Moins de dix minutes plus tard, il abandonnait ce match, sa couronne et la possibilité de revenir à trois longueurs de Roger Federer dans la course aux titres du Grand Chelem.

Mardi en quart de final, Stan Wawrinka affrontera le Russe Daniil Medvedev. /ATS-rgi