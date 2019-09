« C’est un rêve de gosse »

« C’est un honneur de pouvoir faire partie de cette équipe de Suisse. » Damien Wenger ne cache pas sa joie de vivre sa toute première sélection. Le joueur de tennis de La Neuveville a été retenu par le capitaine Severin Lüthi pour affronter la Slovaquie vendredi et samedi à Bratislava en Coupe Davis. Cette rencontre fait office de barrage pour rester dans le groupe mondial.

Pour Damien Wenger, « c’est vraiment un rêve de gosse de faire partie de cette équipe. C’était un peu une surprise d’être sélectionné ». Du haut de ses 19 ans, le sportif n’avait, jusqu’à présent, défendu les couleurs nationales qu’en juniors. Il entend ainsi profiter au maximum de « cette super expérience ». Le Neuvevillois se réjouit surtout de côtoyer Severin Lüthi. « Il a beaucoup d’expérience en tant que coach, il voyage toute l’année avec Roger Federer », dit-il.

Sélectionné aux côtés d’Henri Laaksonen, Sandro Ehrat, Marc-Andrea Hüsler et Jérôme Kym, le 915e joueur mondial voit la Suisse comme outsider de cette rencontre. « Sur le papier, la Slovaquie est plus forte que nous, mais on va faire de notre mieux pour gagner ». Il démontre aussi sa détermination en évoquant ses chances de jouer. « Je vais essayer de m’entraîner le mieux possible tout au long de la semaine » pour faire douter le coach, prévient-il. /emu-msc