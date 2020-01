Wawrinka se qualifie au bout du suspense

Stan Wawrinka décroche son ticket pour les 16es de finale de l’Open d’Australie. Au terme d’un match très accroché, le Vaudois a battu l’Italien Andreas Seppi en cinq sets 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4 jeudi au deuxième tour du tournoi du Grand Chelem de Melbourne. Le joueur de tennis helvétique a dû batailler durant 3h38’ pour prendre la mesure du Transalpin (ATP 85).

Cette rencontre a rapidement pris une tournure particulière pour Stan Wawrinka. Après avoir mené 3-0 dans la première manche, le Suisse a concédé deux breaks et a fait preuve de trop d’imprécisions pour finalement perdre ce set initial 6-4. Par la suite, le Vaudois a alterné le chaud et le froid face à un Italien qui a joué crânement sa chance. Frustré par son manque de réussite, notamment au service, le Suisse a néanmoins pu serrer le jeu dans les moments importants pour finalement remporter cette partie après plus de 3h30’ d’un âpre combat. Mais on retiendra que tout n’a pas été simple pour le Vaudois qui devra hausser son niveau de jeu et se montrer plus constant s’il entend viser les sommets dans cet Open d’Australie.

En 16es de finale, Stan Wawrinka fera face au grand serveur Américain John Isner. /gjo