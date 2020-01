Roger Federer file en quart de finale

48 heures après avoir frôlé le pire, Roger Federer s'est remis dans le bon sens. Le Bâlois a battu le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 67) 4-6, 6-1, 6-2 et 6-2 dimanche pour se hisser en quart de finale de l'Open d'Australie. Après un premier set qui fut l'un des plus transparents qu'il a livré au cours de sa carrière, Roger Federer a pris le contrôle de la partie pour s'imposer après 2h11' de match. Il s'est qualifié pour la 57e fois pour un quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem - il a disputé son premier à Paris en 2001 - et pour la 15e fois à Melbourne.

Après avoir été poussé dans ses derniers retranchements vendredi soir par John Millman, Roger Federer a eu la partie bien plus facile contre Marton Fucsovics. Le jeu plat du Hongrois qui s'est très vite éteint après le gain de la première manche lui convenait beaucoup mieux. Il fallait seulement remettre la machine en route après le magnifique combat de vendredi. Après le premier set, il n'y avait plus qu'un seul joueur sur le court.

Mardi, Roger Federer affrontera l'Américain Tennys Sandgren (ATP 100) qui s'est hissé pour la deuxième fois de sa carrière en quart de finale de l'Open d'Australie à la faveur de son succès en quatre sets, 7-6 (7/5) 7-5 6-7 (2/7) 6-4 devant l'Italien Fabio Fognini (no 12).

Si Roger Federer s'impose devant Tennys Sandgren, il se qualifiera pour les demi-finales sans avoir affronté un seul des quarante premiers joueurs du monde. Le dernier à avoir emprunté un tel boulevard fut Rafael Nadal lors de son succès à l'US Open en 2017. /ATS-lyg