Que de regrets pour Roger Federer

Une défaite au goût particulier pour Roger Federer. En tennis, le Bâlois s’est incliné jeudi en trois sets contre Novak Djokovic en demi-finale de l’Open d’Australie. Score final : 7-6 6-4 6-3 pour le Serbe. Ce dernier affrontera dimanche soit l’Allemand Alexander Zverev ou l’Autrichien Dominic Thiem.





Une première manche maudite

Comment Roger Federer a-t-il pu perdre ce premiet set ? C’est la question que tous les spectateurs et même le Bâlois doivent se poser. Alors qu’il était attendu affaibli, moins mobile, surtout après les marathons contre John Millman et Tennys Sandgren, Roger Federer en a surpris plus d’un lorsqu’il a breaké dès le début de cette première manche pour mener Djokovic avec un tennis précis et libéré. Le Bâlois tenait même la corde à 4-1, 0-40 sur le service de son adversaire avant de finalement le laisser revenir dans la partie. Contre-breaké au pire moment à 5-5, le Bâlois s’est alors complètement écroulé lors du jeu décisif. La confiance a changé de camp en même que Roger Federer a perdu son allant. On connaît Novak Djokovic, et ce n’est jamais bon de laisser le numéro 2 mondial prendre le dessus mentalement, et c’est bien ce qu’il s’est passé dans ce match.





Sur courant alternatif



Plus décousu le deuxième set a vu un Roger Federer moins adroit rester au contact tant bien que mal en sauvant plusieurs fois son jeu de service. Hélas, il craquait au pire moment pour offrir littéralement une balle de set à son adversaire à 5-4. Une aubaine que le Serbe ne se privait pas de convertir. Le troisième set était du même acabit avec un Roger Federer sur courant alternatif qui a n’a plus pu se procurer d’occasions sur le service de Novak Djokovic. Ce dernier a profité pour passer devant à 4-2 sur un superbe coup droit décroisé pour finalement s’imposer quelques minutes plus tard. Score finale 7-6 6-4 6-3.

En définitive, Roger Federer n’était pas le favori, mais il aura beaucoup de regrets après cette demi-finale perdue. Avec le gain de la première manche, l'issue aurait peut-être été toute autre. /jha