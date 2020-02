La Suisse se qualifie pour la phase finale de la Fed Cup

Mission accomplie pour l’équipe de Suisse de Fed Cup de tennis. La troupe d’Heinz Günthardt s’est imposée 3-1 contre le Canada au 1er tour de la compétition. Elles ont ainsi validé leur ticket pour la phase finale au terme des simples qui se sont déroulés samedi à Bienne. Jil Teichmann (WTA 68) a apporté le point décisif lors du deuxième match de la journée. La Biennoise a dominé Gabriela Dabrowski (WTA 448) 6-3 6-4. Elle a su gérer ses émotions pour être la grande artisane de la victoire suisse avec deux victoires lors des deux premiers simples de sa carrière dans cette compétition.







Plus tôt dans l’après-midi, la championne juniors de Roland Garros 2019 a réservé une mauvaise surprise à la Swiss Tennis Arena. Leylah Annie Fernandez (WTA 185) a pris le meilleur Belinda Bencic pour ramener le Canada à 2-1. La joueuse de 17 ans a battu la 5e mondiale 6-2 7-6. Elle a joué crânement sa chance et s’est appuyée sur la force de frappe de la Suissesse pour la prendre de vitesse. Peu à l’aise au service et peu inspirée pour varier son jeu, Belinda Bencic a été dominée de bout en bout. Elle a commis 16 fautes directes pour seulement 17 coups gagnants. Frustrée, la St-Galloise a même écopé d’un avertissement après avoir cassé sa raquette dans le 2e set.



La Suisse disputera la phase finale de la Fed Cup qui réunira les 12 meilleures nations du monde du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie. /emu