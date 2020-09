Popeye s’en est allé

« Popeye, à Moutier, c’était un monument dans le club et une figure emblématique ». Les propos émanent de Pierre-Alain Eschmann, vice-président du TC Moutier, pour évoquer la mémoire de Jean-Pierre Chevalier. Popeye, comme il était surnommé, s’est éteint mardi à l’âge de 79 ans. Il était l’un des plus fervents ambassadeurs du tennis prévôtois. Il a notamment été actif durant près de 50 ans dans les rangs du TCM. « Il a formé une multitude de joueurs », se souvient Pierre-Alain Eschmann, au point de faire du TC Moutier le club suisse le plus représenté dans les interclubs juniors il y a une vingtaine d’années. « C’était un type très motivateur et qui avait un contact particulier avec les jeunes », détaille le vice-président de la société prévôtoise. /msc