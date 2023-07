Jil Teichmann : la série noire continue

Jil Teichmann (WTA 121) a vraiment perdu le fluide. A Wimbledon, la gauchère a concédé une défaite de plus lors d'une année 2023 bien funeste pour elle.

Jil Teichmann s'est inclinée 6-3 6-2 au premier tour devant Magda Linette (no 23) après seulement 86 minutes de jeu. Face à la Polonaise, demi-finaliste cette année à l'Open d'Australie mais sans grandes références sur gazon, Jil Teichmann a tenu le choc jusqu'à 3-3 avant de lâcher prise.

Une interruption due à la pluie et une erreur d'arbitrage sur le premier point joué à la reprise à 4-3 30-30 sur son service ont sans doute déstabilisé une joueuse en panne de confiance depuis des mois. Battue pour la quatrième fois d'entrée de jeu à Wimbledon en quatre participation, Jil Teichmann reviendra avec un certain soulagement très vite sur la terre battue, la surface qui doit lui permettre de retrouver un classement bien plus décent. /ATS