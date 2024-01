6-0 6-0 en 52': Sabalenka file en 8es de finale

6-0, 6-0 en 52 minutes: la tenante du titre Aryna Sabalenka (no 2) n'a laissé aucune chance à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (no 28) au troisième tour de l'Open d'Australie vendredi.

La Bélarusse est ébouriffante jusque-là à Melbourne: en trois matches, elle n'a laissé échapper que six jeux et, au total, a passé moins de trois heures sur le court. Au 1er tour, 6-0 6-1 (contre Ella Seidel) en 53', au 2e 6-3 6-2 (contre Brenda Fruhvirtova) en 67', et encore moins au 3e.

'Je suis super contente du niveau auquel je joue jusque-là, j'espère continuer comme ça, ou même encore mieux', ambitionne Aryna Sabalenka, qui affrontera en 8e de finale l'Américaine Amanda Anisimova, ex-21e mondiale retombée au-delà de la 400e place après avoir connu une période difficile.

La championne de l'US Open 2023 Coco Gauff (no 4) a fait à peine moins bien vendredi. L'Américaine, titrée à Auckland en préparation au premier Majeur de la saison, a écrasé sa compatriote Alycia Parks (WTA 82) 6-0 6-2 en 63 minutes. Elle n'a pas non plus lâché le moindre set jusqu'ici.

Sinner immpressionne

Danes le simple messieurs, l'outsider Jannik Sinner (no 4) a lui aussi rallié les 8es de finale sans perdre le moindre set après sa victoire 6-0 6-1 6-3 contre l'Argentin Sebastian Baez (no 26). Le finaliste du dernier Masters affrontera le Russe Karen Khachanov (no 15) pour une place en quarts de finale.

'Je joue vraiment bien et je me sens super bien ici', se réjouit le jeune Italien, qui, comme au tour précédent, a passé moins de deux heures sur le court vendredi sous la grisaille de Melbourne. Vainqueur de sept premiers jeux du match, il n'a pas concédé son service face à Sebastian Baez.

Le finaliste sortant Stefanos Tsitsipas (no 7), qui avait à chaque fois égaré un set dans ses deux premiers tours, a par ailleurs rectifié le tir. Le Grec a dominé le jeune Français Luca Van Assche (ATP 79) 6-3 6-0 6-4 en à peine plus de deux heures. Il affrontera le no 12 mondial en 8es de finale.

/ATS