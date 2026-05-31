65'000 euros d'amende pour Vallejo après insultes à l'arbitre

Les organisateurs de Roland-Garros ont sanctionné Adolfo Daniel Vallejo d'une amende de 65'000 ...
65'000 euros d'amende pour Vallejo après insultes à l'arbitre

65'000 euros d'amende pour Vallejo après insultes à l'arbitre

Photo: KEYSTONE/AP/Emma Da Silva

Les organisateurs de Roland-Garros ont sanctionné Adolfo Daniel Vallejo d'une amende de 65'000 euros, a indiqué lundi la directrice du tournoi Amélie Mauresmo.

Le Paraguayen de 22 ans est puni pour des propos sexistes visant l'arbitre Ana Carvalho.

'Il y a eu une amende qui a été décidée à hauteur de 65'000 euros, environ la moitié de son prize money', a déclaré Mauresmo lors d'un point avec la presse. 'C'est clairement quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, pour le tournoi, pour la Fédération même au-delà du tournoi. Ce genre de propos n'a pas sa place ici', a-t-elle insisté.

Vallejo, 71e joueur mondial, a tenu des propos sexistes visant l'arbitre de chaise brésilienne Ana Carvalho après sa défaite face au Français Moïse Kouame au 2e tour de Roland-Garros, jeudi dernier, au terme d'un marathon de près de cinq heures. Il s'est excusé depuis.

Le prize money accordé à un joueur éliminé au 2e tour s'élève à 130'000 euros.

/ATS
 

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