800 millions investis pour un projet de rénovation

La Fédération américaine (USTA) va investir 800 millions de dollars dans la rénovation du stade Arthur Ashe et la création d'un centre de performance au centre national Billie Jean King.

Le site accueille l'US Open à New York.

USTA explique dans un communiqué que les coursives de l'immense stade Arthur Ashe, et ses quelque 24'000 places, vont être modernisées afin d'offrir plus d'espace aux spectateurs, et que la tribune basse ('courtside') va être agrandie de 3000 à 5000 places.

La fédération américaine va consacrer 250 millions sur les 800 millions de dollars à la construction d'un nouveau bâtiment, un centre de performance dédié aux joueurs. L'ensemble des travaux sera terminé pour l'édition 2027 de l'US Open, dont les tournois 2025 (24 août-7 septembre) et 2026 ne seront 'pas affectés', assurent les organisateurs.

/ATS