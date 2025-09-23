ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

Le Chilien Alejandro Tabilo a remporté mardi le tournoi ATP 250 de Chengdou en étant issu des ...
ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

ATP 250 de Chengdu: le qualifié Alejandro Tabilo victorieux

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II

Le Chilien Alejandro Tabilo a remporté mardi le tournoi ATP 250 de Chengdou en étant issu des qualifications. Le même jour, le Kazakh Alexander Bublik s'est adjugé l'ATP 250 de Hangzhou.

Le gaucher chilien, 112e mondial, a pris le dessus sur l'Italien Lorenzo Musetti en finale 6-3 2-6 7-6 (7/5), 9e mondial et tête de série numéro 1 de ce tournoi de Chengdu. Il s'agit du deuxième joueur issu des qualifications à remporter cette saison un tournoi du circuit principal, après Jenson Brooksby à Houston.

Ex-19e mondial au début de l'été 2024 avant de dégringoler au classement à cause de blessures, Alejandro Tabilo remporte à 28 ans le troisième titre de sa carrière.

Dans la ville côtière de Hangzhou, le 19e mondial Alexander Bublik s'est imposé en deux sets 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) face au Français Valentin Royer (88e mondial).

Après les titres remportés à Halle sur gazon et à Gstaad et Kitzbühel sur terre battue, le Kazakh remporte son 4e titre en 2025. Seul le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a remporté plus de trophées que lui cette saison (sept dont Roland-Garros et l'US Open).

/ATS
 

