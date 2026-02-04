ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

Stan Wawrinka (ATP 113) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. Le quadragénaire ...
ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

Photo: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS

Stan Wawrinka (ATP 113) a franchi le 1er tour du tournoi ATP 250 de Montpellier. Le quadragénaire vaudois a battu le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 80) en deux sets, 7-6 (7/3) 6-4, et en 1h38.

Après avoir passé deux tours à l'Open d'Australie, Wawrinka, très solide sur son service, a confirmé sa bonne forme actuelle avec un succès convaincant contre un adversaire mieux classé que lui. Le Vaudois sera opposé en 8es de finale au Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 8), tête de série no 1 de l'Open d'Occitanie à Montpellier. Il pourra évoluer en toute décontraction avec un statut d'outsider.

/ATS
 

Actualités suivantes

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 14:29

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 14:37

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 17:49

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 10:29

Articles les plus lus

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 10:29

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 17:49

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 14:37

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 10:29

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 17:49

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 18:37

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 10:11

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24