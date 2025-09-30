ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2 6-2 mercredi en finale ...
ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

Photo: KEYSTONE/AP/Andy Wong

Jannik Sinner a sèchement battu le jeune Américain Learner Tien 6-2 6-2 mercredi en finale du tournoi ATP 500 de Pékin. Il s'agit du 21e titre de sa carrière.

Le numéro 2 mondial n'a laissé aucune chance à Tien (ATP 52), qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien remporte ce tournoi pour la deuxième fois, après son titre en 2023, où il avait battu Daniil Medvedev en finale. Tien, 19 ans, avait justement profité de l'abandon du Russe mardi en demi-finale.

À Pékin, Jannik Sinner a confirmé sa réputation de meilleur joueur actuel sur dur. Cette saison, il n'a perdu que contre le numéro un mondial Carlos Alcaraz sur cette surface. Depuis 14 mois, soit depuis le Masters 1000 de Cincinnati, le vainqueur de l'Open d'Australie et de Wimbledon cette saison a atteint au moins la finale de chaque tournoi disputé sur dur.

Sinner devrait enchaîner avec le Masters 1000 de Shanghai, où il serait la tête de série du tournoi en l'absence de son rival et numéro un mondial Carlos Alcaraz, contraint au repos.

/ATS
 

